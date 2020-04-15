Киев, , 13:18 — REGNUM Скандальный депутат Верховной рады Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире украинского телевидения прокомментировал получение повестки на допрос в государственное бюро расследований.

ИА REGNUM напоминает, что Вятрович должен дать показания в рамках расследования относительно проведения международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв «голодомора». Соответствующее дело инициировал депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский, парламентарий заявил о возможных неправомерных расходах на организацию мероприятия. Он уточнил, что заявление касается «циничной кражи бюджетных денег на банкете».

«Я в этом вижу только политические преследования… продолжение, к сожалению, тех политических преследований в отношении нашей политической силы, которые длятся уже несколько месяцев», — заявил Вятрович 15 апреля в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, то, что расследование связано с темой «голодомора», придает ситуации «особую грубость».

«От этого всего попахивает каким-то совком и желанием, помимо всего прочего, еще и запугать тех людей, которые готовы говорить правду о голодоморе», — сказал депутат.

По его словам, от расследования будет «огромная польза России».