Москва, , 13:12 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать принятый закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

«Я уверен, что депутаты Госдумы, которые принимали (закон), смогут прокомментировать это решение, думаю, именно туда нужно адресовать свои вопросы», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о новой дате окончания Второй мировой войны. Теперь конец войны будут отмечать 3 сентября, а не 2-го.

По мнению ряда экспертов, утверждение такого закона было вызвано стремлением определённых кругов не огорчать Токио и всячески его задобрить.

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