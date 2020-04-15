Калининград, , 13:07 — REGNUM В Калининградской области с 16 апреля вступает в силу указ губернатора Антона Алиханова об обязательном наличии разрешения для передвижения граждан внутри региона в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Справку заполняет работодатель.

ИА REGNUM публикует форму, её можно скачать по ссылке.

Напомним, за минувшие сутки в Калининградской области выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности заразилось 84 человек, 27 человек выздоровели, от осложнений, вызванных COVID-19 один человек скончался.