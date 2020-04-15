Джакарта, , 12:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил министерства не усложнять производство средств индивидуальной защиты в стране, сообщает Kompas.

«Министерства не должны препятствовать процессу лицензирования», — заявил глава государства на закрытом совещании 15 апреля 2020 года.

Президент добавил, что министры, чья работа, связанна с выдачей лицензий на производство, должны помогать субъектам предпринимательской деятельности, желающим массово производить средства индивидуальной защиты.

По данным правительства Индонезии, во все провинции было разослало 700 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты. Наряду с этим, есть еще 300 тыс. наборов, которые немедленно распространяются.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля 2020 года в Индонезии подтвердили 5136 случаев заражения коронавирусом.

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