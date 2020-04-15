Москва, , 12:54 — REGNUM Угроза ракетного удара с территории Украины по российским предприятиям говорит об абсолютном невежестве директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана в военных вопросах. Так прокомментировал заявление Шимана 15 апреля депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек («Единая Россия»).

«Либо невежда, либо дилетант, но агрессивный — такие политики в сегодняшнем Киеве нужны», — приводит слова Бальбека о Шимане РИА Новости.

По словам Бальбека, Шиман считает, что реактивную систему залпового огня «Ольха» можно применить для удара по Ростовской области «спокойно, как на полигоне», без всяких препятствий со стороны российских военных.

Каждый пуск на украинской территории отслеживается Россией. Кроме того, безрезультатность подобных обстрелов подтверждает пример Сирии, где систему «Ольха» противник пытается применять для атак на российскую базу Хмеймим, добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что Киев может нанести удар по российской инфраструктуре ракетами системы «Ольха». В качестве объекта возможной атаки он назвал нефтеперерабатывающий завод в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

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