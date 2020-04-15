Москва, , 12:31 — REGNUM

Можно выяснить, не стояли ли за сносом памятника маршалу Коневу в Праге организации из США, чтобы еще раз удостовериться в том, что США делают всё возможное, чтобы переиначить историю Второй мировой войны, но для реального исправления ситуации нужно кардинально изменить отношение к чешским мемориальным сооружениям в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 апреля, комментируя высказывания посла России в США Анатолия Антонова.

Как сообщалось ранее, в интервью местным СМИ Антонов заявил, что посольство выясняет, какую роль в сносе памятника сыграла американская компания Squire Patton Boggs. Именно ее сотрудники, по некоторым данным, готовили доклад с обоснованием решения о сносе.

«Наверное, имеет смысл выяснить, не стояли ли за сносом памятника маршалу Коневу в Праге какие-то правительственные или не связанные с администрацией Дональда Трампа организации США — просто для того, чтобы удостовериться в том, что и так известно: США делают всё возможное, чтобы переиначить историю Второй мировой войны, переформатировать отношение народов Европы к решающему вкладу Советского Союза в уничтожение германского нацизма и их освобождение от ярма Третьего рейха. Это знание, однако, мало что нам даст для главного: обеспечения должного уважения властей в странах Восточной Европы, и в Чехии в частности, к нашей и их собственной исторической памяти. Ну не стыдить же мы их, американцев, будем? И уж, тем более, не просить же нам Белый дом защитить наши памятники!

Да, в Чехии есть противники варварского отношения к монументам, прославляющим подвиг советского солдата. Да, надо помогать им, развивать с ними сотрудничество. Но реально исправить ситуацию мы можем, только кардинально изменив своё отношение к чешским мемориальным сооружениям в России.

Наши могилы и памятники в Чехии и чешские могилы и памятники в России — это совершенно разные вещи. Странно, что их соединили в одном соглашении, к тому же несовершенном. В нём даже нет паритета по охвату: на захоронения чешских подданных Австро-Венгрии в России оно распространяется, а на захоронения подданных Российской Империи в Чехии нет. Как такое могло произойти?

Главное же в другом. Белочехи в 1918 году были фактором, спровоцировавшим резкий всплеск Гражданской войны в России, это были интервенты, они сеяли смерть и разрушение в нашей стране, они принесли её народам огромные страдания. Красная Армия принесла не только Чехии, но и всей Европе освобождение от германо-нацистской оккупации.