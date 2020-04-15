Москва, , 12:16 — REGNUM Отказ президента США Дональда Трампа финансировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) усугубит проблему, однако все объединения стран ждет переформатирование. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Очевидно, что отказ США помогать в работе Всемирной организации здравоохранения не поможет решению проблемы, а лишь усугубит ее. США в очередной раз демонстрируют эгоизм и попытку снять с себя коллективную ответственность за общую проблему», — заявил Железняк.

Эпидемия коронавируса продемонстрировала, что «всем странам придется реформировать отношения как внутри межгосударственных союзов и объединений, так и ко многим международным организациям», добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Выплаты взносов приостанавливаются до проведения разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса.

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