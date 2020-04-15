Джакарта, , 12:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назначил Ахмада Ризу Патриа на должность заместителя губернатора Джакарты, сообщает Antara.

Ахмад Риза Патриа принес присягу в государственном дворце Джакарты. На назначении присутствовали около 20 человек, в том числе губернатор Джакарты Анис Басведан.

Напомним, в конце марта 2020 года региональный парламент Джакарты провел выборы заместителя губернатора, в результате чего кандидат Нурманшах Любис получил 17 голосов, а Ахмад Риза Патриа получил 81 голос.