Уфа, , 11:28 — REGNUM Тимур Мухаметьянов назначен помощником главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее распоряжение подписал глава региона.

Отмечается, что Тимур Мухаметьянов будет содействовать развитию транспортной и дорожной инфраструктуры, строительной сферы, а также благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

В 2017—2020 годах Тимур Мухаметьянов занимал должность председателя Государственного комитета республики по транспорту и дорожному хозяйству (Госкомтранс).

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