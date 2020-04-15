Новосибирск, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM В Новосибирске из-за коронавируса перенесли весенний городской субботник. Соответствующее решение принял мэр Анатолий Локоть.
«Действительно, принято решение о переносе традиционного субботника до снятия режима повышенной готовности», — пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на пресс-секретарь мэра Глеба Черепанова.
Субботник традиционно проходит в Новосибирске во второй половине апреля. В 2020 году его планируют провести после снятия режима повышенной готовности.