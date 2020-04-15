Пекин, , 10:58 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пригласил страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), включая Индонезию, совместно разрабатывать лекарства и вакцину от COVID-19, сообщает Antara.

«Мы хотим поделиться опытом диагностики и лечения, совместно проводить исследования и разработки лекарств и вакцины от COVID-19», — заявил премьер Госсовета КНР.

В ходе онлайн-саммита АСЕАН+3 Китай выразил желание координировать производство, спрос, распределение медицинского оборудования и действия других медицинских учреждений на коммерческой основе.

«Китай предоставит поддержку и помощь странам — членам АСЕАН и при необходимости направит больше экспертов», — заявил Ли Кэцян.

Ранее Китай предоставил странам АСЕАН 100 млн медицинских масок и 10 млн средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит АСЕАН+3 прошел в онлайн-формате 14 апреля 2020 года. В нем приняли участие представители десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китая, Японии и Южной Кореи.

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