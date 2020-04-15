Москва, , 10:49 — REGNUM В Госдуме назвали вредным решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

«Решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ — абсолютно вредное в плане общемировой борьбы с коронавирусом решение», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он допустил, что сыграл внутриполитический фактор и, таким образом, президент Соединенных Штатов уходит от проблем, перекладывает ответственность на внешних игроков за пробелы в системе здравоохранения Америки.

«В любом случае это снова проявление эгоизма и политизация COVID-19. Сейчас нужны солидарность и слаженное взаимодействие всех государств. Не время проводить разбор полетов и лишать финансовой подпитки Всемирную организацию здравоохранения», — сказал парламентарий.

Слуцкий надеется на осознанность и ответственный подход других государств в вопросах поддержки деятельности ВОЗ.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Выплаты взносов приостанавливаются до проведения разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса.

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