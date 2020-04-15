Аддис-Абеба, , 10:39 — REGNUM Первая поставка предметов медицинского назначения от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) покинула новый региональный сортировочный центр в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, из которого «жизненно необходимое» защитное оборудование будет распределено среди стран всего континента. Об этом сообщается на странице Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Твиттере.

«Груз ВОЗ, транспортируемый ВПП, состоит из защитных щитков для лица, перчаток, очков, защитных костюмов, масок, медицинских фартуков, термометров и дыхательных аппаратов», — говорится в заявлении, в котором также отмечается, что первая партия состоит из миллиона комплектов.

Она будет, в первую очередь, распространена в Джибути, Судане, Эритрее, Сомали и Танзании, а затем из них в «как можно большее число стран», сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря ВПП Элизабет Байрс.

Существует надежда, что эти поставки пришли как раз вовремя, заявил директор Африканского центра по борьбе с болезнями Джон Нкенгазон.

«Поставки медикаментов своевременны, поскольку у континента еще есть возможность бороться с пандемией COVID-19», — отметил он, добавив, что груз был доставлен авиакомпанией Ethiopian Airlines.

Фитсум Абади, управляющий директор компании по грузоперевозкам и логистике, сообщил информационному агентству AFP, что Ethiopian Airlines планирует сыграть «главную роль» в борьбе Африки с коронавирусом, поскольку международный аэропорт «Боле» будет использоваться в качестве распределительного центра как минимум до конца мая.