Москва, , 10:30 — REGNUM Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорит о том, что для Вашингтона главное сейчас — найти «виноватых» в сложившейся ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У политиков этой страны всегда кто-то виноват: в пандемии - Китай и ВОЗ, в проигрыше Клинтон — Россия, в проблемах американской медицины — лично Путин», — цитирует ТАСС Захарову.

Она добавила, что главное для Вашингтона — найти мифическую «пробирку» и предъявить ее миру в качестве доказательства виновности других.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказались от уплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, во время пандемии не время приостанавливать уплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Из пандемии нужно будет извлечь уроки, но только когда для этого придёт время, отметил он.

Читайте также: Коронавирус в мире: пик пандемии и поиски вакцины