Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обсудил с главой Пятой республики Эммануэлем Макроном предстоящую видеоконференцию G7 для координации национальных ответных мер на вспышку коронавируса. Об этом сообщили в администрации американского лидера.

Читайте также: Макрон заявил о «новой важной инициативе» по коронавирусу

Как уточнил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, телефонный разговор глав государств состоялся накануне, 14 апреля, пишет Reuters. Также, по его словам, стороны затронули вопросы о перспективах восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Также по теме: Назначена дата видеосаммита G7 о пандемии

«Трамп говорил с Макроном об усилиях по борьбе с пандемией коронавируса и возобновлению мировой экономики», — заявил Дир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что видеосаммит стран G7, в которую входят Соединённых Штатов, Франция, Великобритания, Италия, Канада, Япония и Германия, по вопросу пандемии состоится 16 апреля. В администрации американского президента Дональда Трампа сообщили, что саммит на эту же тему «Группа семи» проведёт в мае.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп и Макрон обсудили встречу «пятёрки» СБ ООН по коронавирусу