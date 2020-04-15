Мадрид, , 10:07 — REGNUM Если Вашингтон хочет свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американские санкции против Каракаса должны быть расширены до Испании, чьи политики активно помогают этому «тираническому лидеру» держаться за власть, пишет Анхель Сото Хорхе Гонсалес-Галларза Эрнандес в статье для The National Interest.

«Безусловно, на сегодняшний день санкции возымели значительный эффект, в первую очередь за счет истощения финансовых запасов государственного нефтяного гиганта PDVSA», — испанский эксперт.

«Даже российская частично акционерная компания «Роснефть» оказалась вынужденной продать свои убыточные активы в Венесуэле российскому государству — одному из последних явных покровителей Мадуро наряду с Китаем», — добавил он.

Тем не менее Мадуро проявил себя «упертым» политиком, не желающим ослаблять хватку за власть. Именно поэтому он, как отмечает автор, обратился к альтернативному источнику финансирования — прежде всего к наркоторговле. В этом ему помогло испанское правительство, обеспечив доступ на европейский рынок в обмен на «откаты». В частности, как сообщают испанские СМИ, сотрудники правоохранительных органов Испании вступили в сговор с должностными лицами режима для обеспечения поставок кокаина из венесуэльского штата Сукре в Европу через Галисию. И не последнюю роль в этом играет крайне левая партия Podemos, чей лидер Пабло Иглесиас недавно вошел в состав Национального совета по разведке Испании.

В этих условиях США должны потребовать от руководства Испании объяснений об их дружеских связях с «наркоторговым кланом» Мадуро. Так, в октябре, по информации Bloomberg, Минфин США рассматривал возможность введения санкций против Центрального банка Испании за то, что с его помощью Каракас уклонялся от американских санкций.

«С тех пор причин ввести санкции против Испании стало еще больше», — заявил Сото.

Он подчеркнул, что если против чиновников от Podemos и PSOE не будет введены жесткие ограничительные меры, Мадуро просто заместит нефть кокаином в качестве основного источника финансирования.

«Совершенно четко видео, как они помогают тираническому режиму Мадуро, поэтому пришло время Вашингтону включить в санкционный режим и Испанию», — заключил он.

Напомним, обвинение в наркоторговле является одним из аргументов, которые используют противники действующей в Венесуэле власти для оправдания своего давления. Сам президент Венесуэлы Мадуро неоднократно опровергал подобные обвинения американского правительства, указывая на то, что Каракас самым активным образом ведет борьбу с незаконным оборотом наркотиков.