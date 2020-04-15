Мадрид, 15 апреля 2020, 10:07 — REGNUM Если Вашингтон хочет свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американские санкции против Каракаса должны быть расширены до Испании, чьи политики активно помогают этому «тираническому лидеру» держаться за власть, пишет Анхель Сото Хорхе Гонсалес-Галларза Эрнандес в статье для The National Interest.
Тем не менее Мадуро проявил себя «упертым» политиком, не желающим ослаблять хватку за власть. Именно поэтому он, как отмечает автор, обратился к альтернативному источнику финансирования — прежде всего к наркоторговле. В этом ему помогло испанское правительство, обеспечив доступ на европейский рынок в обмен на «откаты». В частности, как сообщают испанские СМИ, сотрудники правоохранительных органов Испании вступили в сговор с должностными лицами режима для обеспечения поставок кокаина из венесуэльского штата Сукре в Европу через Галисию. И не последнюю роль в этом играет крайне левая партия Podemos, чей лидер Пабло Иглесиас недавно вошел в состав Национального совета по разведке Испании.
В этих условиях США должны потребовать от руководства Испании объяснений об их дружеских связях с «наркоторговым кланом» Мадуро. Так, в октябре, по информации Bloomberg, Минфин США рассматривал возможность введения санкций против Центрального банка Испании за то, что с его помощью Каракас уклонялся от американских санкций.
Он подчеркнул, что если против чиновников от Podemos и PSOE не будет введены жесткие ограничительные меры, Мадуро просто заместит нефть кокаином в качестве основного источника финансирования.
Напомним, обвинение в наркоторговле является одним из аргументов, которые используют противники действующей в Венесуэле власти для оправдания своего давления. Сам президент Венесуэлы Мадуро неоднократно опровергал подобные обвинения американского правительства, указывая на то, что Каракас самым активным образом ведет борьбу с незаконным оборотом наркотиков.