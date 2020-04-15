Пхеньян, , 09:41 — REGNUM 15 апреля в КНДР отмечают день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена без массовых мероприятий, сообщает KBS со ссылкой на северокорейские СМИ.

Согласно опубликованным данным, массовые мероприятия, скорее всего, были отменены из-за опасений по поводу распространений коронавируса.

В статьях северокорейских СМИ, посвященных дню рождения Ким Ир Сена, его называют «самым выдающимся лидером XX века» и «великим человеком и родителем нации». При этом информация о торжественных мероприятиях, проводящихся в Пхеньяне или других городах и провинциях, отсутствовала.

Известно, что начиная с 2012 года, когда к власти пришёл Ким Чон Ын, в День Солнца (именно так называют в КНДР день рождения Ким Ир Сена) в Пхеньяне проводились военные парады, на которых демонстрировалось стратегическое оружие, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

Отмечается, что из-за коронавируса в КНДР также был отменен ряд международных мероприятий, проводимых в ознаменование Дня Солнца.