Брюссель, , 09:41 — REGNUM Конкурс, направленный на развитие в России медийной грамотности, объявила Еврокомиссия. В описании тендера говорится о выделении до €3,2 млн, сообщает 15 апреля RT.

Заявленная цель конкурса — поощрение и защита в России свободы выражения мнения и информированного, плюралистического общества. Тема конкурса особенно важна в разгар пандемии коронавируса, когда в сети нарастает объём недостоверной информации, указывают авторы документа.

Непосредственно конкурс направлен на «обеспечение поддержки инициатив по развитию медийной грамотности». Для его участников предполагается проведение кампаний в соцсетях и другие мероприятия, повышающие «гражданскую сознательность».

Заявки принимаются от российских и зарубежных некоммерческих и неправительственных организаций. Проект, полагают организаторы, укрепит потенциал «публичной дипломатии ЕС» и улучшит понимание в России европейской политики.

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