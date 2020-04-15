Париж, , 09:23 — REGNUM Отвечая на вопрос о положении французских больниц, премьер-министр Франции Эдуар Филипп подчеркнул, что правительство с самого начала кризиса пыталось защитить свои медицинские учреждения, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции, выступая в национальной ассамблее, заверил, что ситуация находится под контролем в течение нескольких недель.

Эдуар Филипп также пояснил, что изоляция принесла свои первые плоды с точки зрения сокращения числа пациентов.

«Уменьшилось число госпитализированных людей. Количество пациентов в реанимации уменьшается, медленно, конечно, но это результат, который сохраняется только при соблюдении условий изоляции», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 94% опрошенных жителей Франции говорят, что они выступают за предоставление медицинских масок всему населению.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: Большинство мер по COVID-19 приветствуются населением Франции