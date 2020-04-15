Пермь, , 09:19 — REGNUM Застрявшим из-за пандемии коронавирусной инфекции в Турции пермским спортсменам удалось вернуться домой. Об этом сообщает региональной оперштаб по предотвращению распространения COVID-19.

Самолет из Анталии прибыл в Москву вечером 14 апреля. В Россию вернулись 25 членов женского футбольного клуба «Звезда-2005», в том числе медперсонал и тренеры.

Помощь в возвращении спортсменов оказалиМИД России, Минспорта РФ, РФС и власти Прикамья. Двухнедельный карантин для спортклуба пройдет на базе «Озеро Круглое». После обсервации спортсмены вернутся в Пермь.

Стоит отметить, что пермские футболистки застряли в Турции из-за пандемии коронавирусной инфекции. Вернуться в Россию спортсменки должны были 31 марта. Однако вылет отложили на неопределенный срок.