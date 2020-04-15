Тбилиси, , 09:31 — REGNUM Действия властей Грузии могут спровоцировать рост политической поляризации в стране. Так, 14 апреля прокомментировал посол Евросоюза (ЕС) в Тбилиси Карл Харцель обвинительный приговор, вынесенный в отношении экс-министра обороны Ираклия Окруашвили.

По мнению европейского дипломата, к делу бывшего министра есть вопросы, что не способствует укреплению доверия между сторонами «исторического соглашения», которое подписали власти и оппозиция 8 марта.

«Вчерашние события снова несут риск повышения политической поляризации в решающий момент осуществления соглашения», — написал Харцель в комментарии, размещенном на сайте посольства ЕС в Грузии.

Посол призвал стороны соглашения придерживаться принятых на себя обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, Окруашвили 13 апреля Тбилисским судом был приговорен к пяти годам лишения свободы. Экс-министра признали виновным в участии в беспорядках, сопряженных насильственными действиями, во время антироссийских протестов грузинской оппозиции в июне 2019 года.

Напомним, 8 марта правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционные силы подписали соглашение, в котором власти обязались провести выборную реформу до начала парламентских выборов в октябре, а также не использовать судебную систему для политических целей. В оппозиции все уголовные дела в отношении своих сторонников относят к разряду политических преследований.

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