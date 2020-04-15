Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Предвыборный штаб наиболее вероятного кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена попросил коллег из штаба Берни Сандерса, недавно снявшего свою кандидатуру, направить к ним своих экспертов по вопросам внешней политики, пишет Мэттью Петти в опубликованной 14 апреля статье для The National Interest.

Соответствующую информацию сообщили три источника, в том числе двое советников бывшего «кандидата-социалиста».

"Я абсолютно уверен, что предвыборный штаб Байдена будет включать в себя широкую коалицию», — подчеркнул один из председателей предвыборного штаба Сандерса Ро Кханна.

«Что касается помощи вице-президенту по вопросам внешней политики, я действительно был бы готов поделиться своими мыслями», — добавил он.

Петти отметил, что нынешние предварительные выборы создали определенный раскол в Демократической партии между «прогрессивно» мыслящими членами, объединявшихся вокруг Байдена, и умеренными, которым ближе Сандерс. И хотя верх в гонке одержал бывший вице-президент, она показала, что сторонники прогрессивных взглядов составляют значительную часть электоральной базы демократов.

«Сандерс, как ожидается соберет достаточно делегатов перед Национальным съездом Демократической партии в августе, чтобы иметь возможность продавить изменения в партийной платформе», — пишет Петти.

Петти указывает на то, что внешняя политика относится к тем темам, по которым у прогрессистов и умеренно настроенных демократов нет особенно острых противоречий, какие можно наблюдать в вопросах, например, здравоохранения. Первые склоняются к большей сдержанности, тогда как вторые — к сохранению за США роли мирового лидера. При этом сам Байден неоднократно демонстрировал готовность проявлять больше миролюбие, нежели воинственность, выступая против продолжения войны в Афганистане и высказывая опасения в связи со свержением ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Напомним, выборы на президентский пост в США намечены на ноябрь 2020 года. После того как Берни Сандерс снял свою кандидатуру, наиболее вероятным претендентом на высокий пост от Демократической партии станет Байден.