Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Пуски военных КНДР, произведенные 14 апреля, не представляют угрозы для США и не являются провокацией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

По его мнению, данные ракетные пуски являются не преднамеренной провокацией, а скорее памятным событием.

Отметим, что запуск ракет состоялся накануне дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля военные КНДР выпустили несколько снарядов, по предварительным данным, крылатых ракет малой дальности, в сторону Японского моря. Снаряды, выпущенные с прилегающей к городу Мунчхон провинции Канвондо территории, пролетели около 150 км.

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