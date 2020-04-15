Оренбург, , 08:46 — REGNUM В Оренбургской области 15 апреля Законодательно собрание согласовало кандидатуру прокурора Дмитрия Талипова на должность прокурора региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В представлении генпрокуратуры указано, что Талипов имеет высшее юридическое образование, в органах прокуратуры служит с 1993 года. Прошел путь от помощника прокурора района до первого заместителя прокурора Марий Эл. Зарекомендовал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем. Обладает большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе проявляет настойчивую принципиальность.

Сам Дмитрий Талипов в зале заседаний Заксобрания Оренбуржья отсутствовал. Он общался с оренбургскими депутатами с помощью онлайн-сервиса. «Надеюсь, что в случае оказания мне доверия, мой опыт, богатые традиции прокуратуры Оренбургской области позволят эффективно работать на благо области и ее жителей», — сказал он.

Депутатский корпус единогласно проголосовал за кандидатуру Дмитрия Талипова на пост прокурора области. Напомним, ранее кандидатура согласована правительством региона. Теперь окончательное решение должен принять президент России.

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