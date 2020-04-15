Осло, , 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер. Запись поступила в крымский парламент.

Норвежский политик подчеркнул, что никто лучше жителей Крыма не знает о важности сплочения для победы. Крым пережил много кризисов, справится и с распространением коронавируса, добавил он.

«Надо только переждать и выполнять все решения правительства», — призвал Вебер крымчан, пожелав им всего наилучшего в тяжелые времена борьбы с эпидемией.

Он посетовал, что норвежской делегации пришлось отказаться от проведения конференции «Друзья Крыма», она отложена до лучших времён.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 апреля в Крыму выявлено 32 случая заражения коронавирусом нового типа.

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