Париж, , 08:29 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан вызвал китайского посла в Париже, чтобы выразить свое «неодобрение» в связи с некоторыми недавними комментариями, критикующими реакцию Запада в отношении пандемии, передает BFM TV.

«Некоторые недавние публичные заявления представителей китайского посольства во Франции не соответствуют качеству двусторонних отношений между нашими двумя странами», — выразил сожаление министр иностранных дел Франции.

Глава МИД Франции сослался на беспрепятственную кампанию, проводимую посольством КНР, чтобы похвастаться «победой» китайского правительства в борьбе с коронавирусом и раскритиковать методы западного управления в отношении эпидемии.

«COVID-19 — это пандемия, которая затрагивает все континенты и все общества. Столкнувшись с вирусом и его последствиями для нашей экономики, спорам нет места, и Франция решительно выступает за единство, солидарность и расширение международного сотрудничества», — заявил Жан-Ив Ле Дриан в своем пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести мораторий на долги африканских стран.

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