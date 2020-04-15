Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Игнорировать заявления президента США Дональда Трампа о развитии эпидемиологической ситуации в стране призвала американцев спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в официальном пресс-релизе на своем сайте.

«Правда заключается в том, что с этого момента американцы должны игнорировать ложь и начать прислушиваться к учёным и другим уважаемым специалистам, чтобы защитить себя и своих близких», — заявила политик.

В своём заявлении Пелоси осудила Трампа за позднюю реакцию на распространение коронавируса и недостаточные меры для минимизации рисков в условиях пандемии.

Спикер добавила, что сегодня только 1% жителей США прошли тестирование на выявление коронавирусной инфекции, несмотря на заявления Трампа, а больницы испытывают проблемы из-за недостатка медицинских средств и оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к 15 апреля число умерших с подтвержденным заражением коронавирусом нового типа в США достигло нового рекорда — 2228 человек.

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