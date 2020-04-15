Париж, , 08:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призывает ввести мораторий на долги африканских стран, сообщает Le Figaro.

«Мораторий на долги африканских стран является существенным шагом, чтобы помочь континенту преодолеть кризис, связанный с коронавирусом», — отметил президент Франции.

Глава государства пригласил министров финансов стран G20, которые проведут онлайн-совещание в среду, 15 апреля, ввести мораторий, поскольку пандемия угрожает разрушить хрупкие системы здравоохранения самых бедных стран.

«Каждый год треть того, что Африка экспортирует на коммерческой основе, используется для покрытия долга. Это безумие! И эта проблема усилилась в последние годы», — отметил президент, напомнив, что он «выступает за массовую инициативу по списанию долгов».

«Я много говорил с моими африканскими партнерами, чтобы они приняли решение о максимальном сдерживании эпидемии: чем больше они задерживают ее, тем больше европейцы могут оказать им помощь, потому что у нас не будет пика эпидемии в то время», — продолжил Эммануэль Макрон.

Президент Франции также призвал мобилизовать все международные институты и частные фонды для разработки лечения и вакцины против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франциипризнал, что пандемия коронавируса «выявила недостатки»в системе здравоохранения страны.

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