Псков, , 08:03 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети рассказал о четвертом человеке, скончавшемся от COVID-19 в регионе, а также сообщил о новом этапе борьбы с коронавирусной инфекцией.

Четвертым погибшим от заболевания, вызванного коронавирусом, 14 апреля стала женщина в возрасте 55 лет, которая была подключена к аппарату ИВЛ и долгое время оставалась в тяжёлом состоянии.

На сегодня в Псковской области 29 подтвержденных случаев инфекции, 16 из них — в областном центре. Восемь человек выздоровели.

«За неделю число заболевших выросло более чем в два раза <…> Регион вступил в новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией, и скорость её распространения заметно выросла», — констатировал губернатор Ведерников.

Он вновь призвал жителей Псковской области к ответственности при соблюдении ограничительных мер в связи с эпидемической обстановкой.

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