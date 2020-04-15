Веллингтон, , 07:59 — REGNUM В Новой Зеландии из-за коронавируса на 20% сократили зарплату членов правительства и руководителей государственных ведомств и учреждений. Об этом решении правительства 15 апреля журналистам сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

По словам Ардерн, такое сокращение зарплат высших государственных чиновников, включая и премьер-министра, позволит «уравнять доходы граждан страны, пострадавших от пандемии» и уменьшить негативное влияние ситуации на экономику страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 апреля в Новой Зеландии число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 1386. В настоящее время в больницах Новой Зеландии находятся 13 человек, из них двое — в критическом состоянии. С начала пандемии от COVID-19 в стране умерли девять человек, излечились 728 человек.

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