Павлоград, Украина, , 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».

По его словам, для реализации акта агрессии Киев может применить реактивную систему залпового огня «Ольха».

"Удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их критической инфраструктуре, вроде того же «Каменского» (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области — прим. ред.)», — сказал Шиман.

Павлоградский химзавод — производит, перерабатывает и утилизирует ракетное топливо. Ранее украинские СМИ сообщали, что предприятие находится в критическом состоянии, и было вынуждено уволить около 700 своих сотрудников с начала года.

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