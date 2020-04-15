Екатеринбург, , 07:18 — REGNUM В борьбе с коронавирусом не нужно забывать о стратегических задачах, которые поставил президент Владимир Путин. В первую очередь речь идёт об исполнении национальных проектов, заявил на совещании уральский полпред Николай Цуканов.

Он отметил, что в первом квартале по Уральскому федеральному округу средства были освоены на отметке 6,5%. В среднем по стране этот показатель выше — 8,7%. А меньше всего средств в округе освоили на Ямале и в Курганской области — менее 5%.

Ниже общероссийского показателя средства также освоены в Челябинской области и Югре — менее 6%. Полпред просит не ослаблять контроль за реализацией нацпроектов, вовремя размещать муниципальные и государственные заказы, а также не допускать увеличения кредиторской задолженности.