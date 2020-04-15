Бангкок, , 07:01 — REGNUM В Таиланде из-за коронавируса повторно, до 30 апреля, продлили временный запрет на прибытие в аэропорты королевства всех международных пассажирских рейсов. Об этом сообщается в опубликованном 15 апреля указе управления гражданской авиации Таиланда.

Первоначально запрет на пассажирские авиарейсы в Таиланд был введён с 4 по 6 апреля. Впоследствии его продлили до 18 апреля. В соответствии с новым решением властей страны, пытающихся выиграть время на подготовку предохранительных мер, теперь ограничение будет действовать до 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированный на 15 апреля вывозной рейс авиакомпании S7 Бангкок — Владивосток, организованный для доставки на родину застрявших из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в Таиланде туристов, отменён.

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