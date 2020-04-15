Нью-Йорк, США, , 06:09 — REGNUM Во время пандемии не время приостанавливать уплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил 14 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Это заявление было сделано после решения президента США Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ.

«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», — говорится в заявлении Генсека ООН.

По его словам, тысячи сотрудников ВОЗ «сражаются на передовой, оказывая помощь государствам и их обществам, в особенности, наиболее уязвимым» и поддержка ВОЗ абсолютно необходима «чтобы мир победил в войне с COVID-19».

Гутерреш согласен, что из пандемии нужно будет извлечь уроки, но только когда для этого придёт время.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказались от уплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп распорядился приостановить финансирование ВОЗ