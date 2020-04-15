Любляна, , 03:53 — REGNUM Правительство Словении назначило Янеза Стушека на должность директора Агентства безопасности и разведки республики. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба правительства.

На заседании, прошедшем 14 апреля, правительство официально уволило предыдущего директора национальной спецслужбы Раджко Козмели, подавшего в отставку 17 марта.

«Правительство, по предложению премьер-министра, также сегодня решило назначить Янеза Стушека директором Словенского агентства по разведке и безопасности на пятилетний срок, до 14 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

Новый директор словенской спецслужбы получил юридическое образование, является кандидатом наук и внештатным членом Совета Европы. Им написано ряд работ в области уголовного права, полномочий полиции, антикоррупционного законодательства и законодательства в области информационных технологий.

Карьеру Стушек начинал в армии, преподавал в университете, занимался частной адвокатской практикой.