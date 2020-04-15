Эр-Рияд, , 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.

В ходе беседы ведущая задала вопрос о «довольно неприятном разводе» между странами, после которого Москва и Эр-Рияд не смогли прийти к соглашению о сокращении добычи нефти, на что саудовский принц ответил что теперь страны «не планируют никакого развода».

«Я бы не назвал это неприятным разводом. Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят их за пределы своего внутреннего круга, — объяснил Салман Аль Сауд. — Их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода».

Он добавил, что после заключения новой сделки между странами ОПЕК+ цены на нефтяных рынках стабилизируются.

Напомним, 12 апреля на втором экстренном заседании странам ОПЕК+ удалось прийти к соглашению. С 1 мая 23 страны снизятся добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки два месяца. Затем лимит составит 8 млн баррелей в сутки.

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