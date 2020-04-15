Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Соединенные Штаты отказались от уплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил 14 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии (информации — ред.) о распространении коронавируса», — сказал американский лидер.

По его информации, американские налогоплательщики ежегодно вносили в бюджет организации $400−500 млн, а Китай всего $40 млн.

Ранее Трамп заявлял, что такое положение дел ставит вопрос о целесообразности финансирования организации в связи с тем, что эксперты ошиблись в своих прогнозах относительно распространения коронавируса в мире, излишне сконцентрировав свои усилия на Китае.

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