Тегеран, , 01:04 — REGNUM Иран достигает успехов в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, несмотря на действие антииранских санкций со стороны США, заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Tehran Times.

«Вопреки санкциям США, Иран добился существенного успеха в борьбе с пандемией благодаря его человеческим и научным ресурсам, а также помощи друзей из-за рубежа», — заявил он.

По словам Зарифа, пандемия коронавирусной инфекции в мире была возможностью для Соединенных Штатов отменить санкции, однако Вашингтон эту возможность проигнорировал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что односторонние санкции, сокращающие возможность противодействовать пандемии, являются аморальными и бесчеловечными. Он добавил, что неприемлемость односторонних санкций, затрагивающих гуманитарные интересы, должна обрести вид международной договоренности.