Киев, , 23:58 — REGNUM Украина должна перестать «прогибаться» перед Международным валютным фондом (МВФ) для того, чтобы спасти свою экономику, заявил политический эксперт Михаил Чаплыга 14 апреля в эфире телеканала 112.ua.

Он рассказал, что из-за коронавируса Украина оказалась в замкнутом круге.

«Например, очень много заробитчан вернулись на Украину… Все они куда пойдут? Работы тут нет. Они зарегистрируются как безработные и будут получать на минимальную помощь по безработице», — считает эксперт.

Чаплыга добавил, что выплаты безработным осуществляются из денег, которые перечисляются работающими жителями Украины, а их очень мало.

Он также отметил, что чем дольше будет продолжаться карантин, тем сильнее будет удар по экономике, тем менее эффективно будет работать система здравоохранения, тем дольше придётся держать сам карантин.

«Поэтому выходить из этого круга можно исключительно путём разрывания «прогибов» перед МВФ… не существует никаких партнёров и друзей, есть только кредиторы и мародёры», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник заявил, что карантин на Украине будет снят, когда страх перед голодом победит страх перед коронавирусом и общество потребует убрать ограничения.

Читайте также: На Украине начинает доминировать страх пустого холодильника — эксперт