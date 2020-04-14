Киев, 14 апреля 2020, 23:58 — REGNUM Украина должна перестать «прогибаться» перед Международным валютным фондом (МВФ) для того, чтобы спасти свою экономику, заявил политический эксперт Михаил Чаплыга 14 апреля в эфире телеканала 112.ua.
Он рассказал, что из-за коронавируса Украина оказалась в замкнутом круге.
Чаплыга добавил, что выплаты безработным осуществляются из денег, которые перечисляются работающими жителями Украины, а их очень мало.
Он также отметил, что чем дольше будет продолжаться карантин, тем сильнее будет удар по экономике, тем менее эффективно будет работать система здравоохранения, тем дольше придётся держать сам карантин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Руслан Бортник заявил, что карантин на Украине будет снят, когда страх перед голодом победит страх перед коронавирусом и общество потребует убрать ограничения.
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