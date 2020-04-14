Дамаск, , 23:27 — REGNUM Российские военные полицейские провели патрулирование по нескольким маршрутам на территории двух сирийских провинций, сообщил 14 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он отметил, что это патрулирование проводится в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.

Кроме наземного патрулирования, в Сирии проведено воздушное патрулирование силами российской армейской авиации.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции.. в провинциях Алеппо и Хасака», — сказал Олег Журавлев на брифинге.

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