Санкт-Петербург, , 23:10 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к жителям города заявил о том, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Северной столице «усложняется с каждым днем».

Он рассказал о том, какой ущерб инфекция уже нанесла городскому здравоохранению и предупредил о тяжких последствиях, если граждане продолжат игнорировать режим самоизоляции.

Напомним, в Петербурге вторые сутки подряд фиксируется по 121 новому случаю коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных достигло 799 человек.

Александр Беглов подчеркнул, что сокращение социальных контактов на сегодня единственный способ эффективной профилактики заболевания, прерывающий цепочку передачи инфекции.«Последние несколько суток мы фиксируем более сотни новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Растет число больных пневмонией — их уже больше 6 000 человек. Более 50 000 человек — в зоне риска, — они имели контакт с заболевшими. Их число растет», — проинформировал губернатор. Он особо отметил, что значительного количества новых заражений могло бы не быть, «если бы не эгоизм и преступная беспечность».

Глава региона сообщил о том огромном уроне, который вирус наносит городской системе здравоохранения, в которую попадает из-за несознательности некоторых лиц и пренебрежения правилами карантина."Сегодня не принимают пациентов 2 роддома, 2 поликлиники и офис врача общей практики. Вирус занесен в один из Психоневрологических интернатов и пансионат, где обеспечивают уход за пожилыми людьми. Полностью выведен из строя НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена и еще 2 городские больницы. Не на полную мощность работает онкоцентр в Песочном и еще 10 больниц и клиник. Радикальный рост числа заболевших стремительно расходует ресурс специально оборудованных мест в клиниках, который мы с таким трудом аккумулируем!», — заявил Александр Беглов. Он напомнил, что на реконструкцию клиник под прием больных COVID-19 и оснащение их дополнительным оборудованием нужно время и миллиардные вложения. Но денег может не хватить, если рост заболеваемости не остановит. По словам Беглова, лечение пациента с легкой формой заболевания обходится бюджету в 24 тысячи рублей, с болезнью средней тяжести — в 125 тысяч рублей, тяжело больного — от 500 тыс. рублей и выше."Ближайшие две-три недели будут определяющими для развития ситуации. Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких! Уверен, вместе мы с честью выйдем из этого испытания», — написал глава Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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