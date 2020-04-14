Москва, , 22:59 — REGNUM Спецпредставитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин («Единая Россия») предложил поправки, позволяющие получать гражданство РФ без отказа от иностранного гражданства не только уже находящимся в России или собирающимся переезжать в Россию соотечественникам, но и тем, кто остается за рубежом.

Государственная дума Российской Федерации во вторник, 14 апреля, рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

Законопроектом предлагается:

— отменить для всех категорий соискателей российского гражданства, проживающих в России, требование о выходе из гражданства иностранного государства,

— исключить условия о трехлетием сроке проживания в Российской Федерации и о подтверждении наличия средств к существованию для тех иностранных граждан, которые приобретают российское гражданство в упрощенном порядке,

— сократить с 3 лет до 1 года обязательный срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации до подачи заявления о приеме в российское гражданство для лиц, получивших профессиональное образование на территории Российской Федерации после 1 июля 2002 года,

— предоставить право подачи заявления о приеме в российское гражданство в упрошенном порядке постоянно проживающим в Российской Федерации гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, исключить для таких заявителей условия о непрерывном сроке проживания в стране и подтверждении наличия средств к существованию.

В ходе обсуждения законопроекта состоялась дискуссия. В частности, спецпредставитель Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин анонсировал важные поправки ко второму чтению, позволяющие получать гражданство РФ без отказа от иностранного гражданства не только уже находящимся в России или собирающимся переезжать в Россию соотечественникам, но и тем, кто остается за рубежом.

По результатам голосования 324 голосами «За» законопроект был принят в первом чтении. 1 человек воздержался. Данный законопроект подготовлен во исполнение ряда поручений Президента Российской Федерации, Совета Безопасности и Правительства Российской Федерации и плана мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года.