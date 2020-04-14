Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Видеосаммит G7 по вопросу пандемии состоится 16 апреля, сообщает 14 апреля Reuters.

В администрации американского президента Дональда Трампа сообщили, что саммит на эту же тему «Группа семи» проведёт в мае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире достигло, по данным ВОЗ, 1 844 863. Количество летальных исходов достигло 117 021.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: в мире за сутки около 72 тысяч человек заразились коронавирусом

Читайте развитие сюжета: Пентагон планирует проверить на коронавирус ВМС и всю «ядерную триаду»