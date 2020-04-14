Киев, , 22:40 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского через одного состоит из сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко, заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш 14 апреля в эфире телеканала 112.ua.

«Это сиамские близнецы в кадровом смысле, абсолютные сиамские близнецы. Вы не замечаете как кадры, которые работали с Порошенко, перекочевали к Зеленскому?» — отметила Лукаш.

Она напомнила, что нынешний министр финансов Украины Сергей Марченко — это бывший советник Порошенко и член избирательного списка партии бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Лукаш добавила, что на Украине существует много политических команд и экспертных сообществ, но выбор был сделан в пользу двух:

«Это представители иностранных резидентур, те, кого мы называем «соросятня» (люди, связанные со структурами американского финансиста Джорджа Сороса — ИА REGNUM) и члены команды Порошенко, те, кого мы называем «порохоботня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Лёвочкин рассказал, что Зеленский контролирует в Раде не более 200 депутатов. По этой причине он вынужден заключать договорённости с другими политсилами, в частности с «Европейской солидарностью» Порошенко и партией «Голос».

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