Тегеран, , 08:23 — REGNUM 14 апреля мэр Тегерана Пируз Ханачи и его коллега из Сеула (Южная Корея) Пак Вонсун в ходе онлайн переговоров поделились опытом борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ханачи отметил, что тяжелые первые дни распространения пандемии остались для Ирана в прошлом, поскольку подтвержденные случаи заражения и смерти значительно сократились.

«Иран борется с вирусом и санкциями одновременно», — сказал он, отметив, что в начале было ограниченное количество лабораторий для проведения исследований, причём таких лабораторий, способных изучать коронавирус, было всего две. По словам Ханачи, в настоящее время число лабораторий достигло 60.

Он также высоко оценил общественное одобрение инициативы социального дистанцирования в стране, заявив, что кризис совпал с праздником Навруз. Мэр Тегерана также приветствовал оказанную Южной Кореей помощь Ирану в борьбе с пандемией.

Пак Вонсун, в свою очередь, заявил, что Южная Корея понимает условия Ирана во времена санкций и пытается всячески помочь ему в этом направлении.

Ссылаясь на опыт Южной Кореи в борьбе с пандемией, он подчеркнул, что страна столкнулась с эпидемией атипичной пневмонии много лет назад, и она использовала опыт тех дней в борьбе с COVID-19.