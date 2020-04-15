Тегеран, , 08:29 — REGNUM 14 апреля посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде высоко оценил помощь китайского правительства и народа всем странам, включая Иран, заявив, что этот вклад способствует развитию международных отношений с Китаем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кешаварзаде сделал это заявление на церемонии пожертвования 70 искусственных кислородных концентраторов Фондом Пундарика и благотворительным фондом в Пекине.

«Иран и Китай как две древние цивилизации имеют давние исторические отношения», — отметил посол. По его словам, иранцы, безусловно, приветствуют любую помощь китайского народа.

Иранский дипломат подчеркнул, что искусственный кислородный концентратор является незаменимым устройством для пациентов, и вскоре все аппараты будут доставлены в Иран. Кешаварзаде также выразил удовлетворение стремлением китайской стороны устранить угрозу, которую представляет коронавирус для человечества.

Между тем, официальный представитель Фонда Пундарика Юй-Дон Ли заявил, что фонд является международным учреждением, которое имеет филиалы по всему Китаю. Ссылаясь на помощь иранцев Китаю в начале вспышки коронавируса, она подчеркнула, что Китай также планирует помочь иранцам.