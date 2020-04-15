Тегеран, , 08:38 — REGNUM Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер в своем послании заявил, что не пожалеет усилий для оказания поддержки Ирану в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 апреля.

В своем послании Маурер поздравил Карима Хеммати с назначением на пост главы иранского общества Красного Полумесяца (IRCS). Он также выразил сочувствие всем тем, кто потерял близких во время вспышки.

Маурер выразил уверенность в том, что опыт Хеммати в качестве старшего должностного лица, высокий потенциал IRCS в медицинской сфере, поддержка со стороны добровольцев и официального медицинского персонала положительно отразятся на динамике борьбы с коронавирусом.

«МККК в сотрудничестве с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) сделает все возможное, чтобы поддержать Иран во время кризиса COVID-19», — отметил он.

Маурер также пожелал всего наилучшего Хеммати и всем сотрудникам IRCS.

Напомним, что Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение COVID-19, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Регулярно проводится дезинфекция общественных мест.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 45 983 человека из общего числа 73 303 инфицированных коронавирусом выздоровели, в то время как 4585 человек погибли.