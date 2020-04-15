Тегеран, , 08:41 — REGNUM 14 апреля посол Ирана в Таджикистане Мохаммад Таки Сабер и министр культуры Республики Таджикистан Зульфия Давлатзода рассмотрели пути активизации культурного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поздравив Давлатзоду с назначением на должность министра, иранский посланник выразил готовность своей страны развивать отношения во всех направлениях, в частности в сфере культуры.

По его словам, проведение культурной недели, посещение культурных и художественных мероприятий, участие в книжных ярмарках обеих сторон, посещение культурно-исторических центров Ирана и Таджикистана, а также проведение совместных выставок могли бы стать направлениями взаимного сотрудничества.

Таджикский министр Зульфия Давлатзода, в свою очередь, отметила, что Исламская Республика Иран была первой страной, признавшей независимость Таджикистана в 1992 году. Далее она указала на близость и культурную общность двух стран, что также должно положительно сказаться на развитии двусторонних культурных связей.