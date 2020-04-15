Тегеран, , 08:51 — REGNUM 13 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте дал положительную оценку прогрессу Ирана в борьбе с пандемией, заявив, что COVID-19 также является возможностью для США отказаться от своей санкционной зависимости. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 апреля.

«Несмотря на санкции США, Иран добился значительного прогресса в борьбе с пандемией благодаря своим человеческим и научным ресурсам, а также друзьям за рубежом. #Covid19 был для США возможностью избавиться от своей зависимости от санкций», — написал Зариф в своем Твиттере.

Ранее Зариф в своем послании призвал США прекратить препятствовать Ирану продавать нефть, заявив, что Иран не нуждается в благотворительности Трампа.

Тем временем Зариф сослался на свое письмо главе ООН, в котором он призвал международное сообщество не обращать внимания на бесчеловечные санкции США, введенные в отношении Ирана.

В своем недавнем письме Зариф отметил: «В то время, когда вирус опустошает наши города и поселки, наше население (в отличие от населения других пострадавших стран) страдает от самой жестокой кампании экономического терроризма в истории, незаконно и экстерриториально навязанной правительством Соединенных Штатов с тех пор, как оно нарушило свои обязательства по резолюции 2231 Совета Безопасности в мае 2018 года».

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 45 983 человека из общего числа 73 303 инфицированных коронавирусом выздоровели, в то время как 4585 человек погибли.