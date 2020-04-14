Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Китайские власти слишком медленно предоставляли информацию о коронавирусе, и это повредило миру, заявил 14 апреля американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Good Morning Orlando.

Отвечая на вопрос об ответственности Пекина за пандемию, американский дипломат напомнил, что коронавирус пришёл из Китая. Он добавил, что те, кто действовал неправильно, должны понести ответственность, и этому ещё придёт время.

Помпео «Мы знаем, что Китай действовал слишком медленно в предоставлении важной информации о том, что вирус может передаваться от человека к человеку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил, что решение по поводу дальнейшего финансирования ВОЗ со стороны Вашингтона решается, но вообще всемирная организация, по его словам, показала себя не лучшим образом.

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